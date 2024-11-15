Что вы могли пропустить: популярность Going Balls, обновление Kawaii World 1.5.7 и 10 похожих игр

Узнайте последние новости о мобильной игре Going Balls — статистика скачиваний, ключевые обновления и чем она покоряет игроков. Также расскажем о новом обновлении Kawaii World 1.5.7, добавляющем хэллоуинские костюмы и исправления, и предложим подборку из 10 игр, похожих на Kawaii World для всех поклонников крафта и строительства.

Статистика и популярность Going Balls

Игровое приложение Going Balls продолжает набирать популярность на мобильных платформах. Эта аркадная игра предлагает захватывающие уровни, где игрок управляет катящимся шаром, избегая препятствий. В разделе статистики на странице приложения в Google Play можно увидеть динамику скачиваний и отзывы пользователей, что подчеркивает её востребованность среди любителей аркадных игр. Going Balls подходит для широкой аудитории, так как ориентирована на возраст 12 +.

Встречайте обновление Kawaii World 1.5.7

Для поклонников милых и креативных игр хорошая новость —, как раз к Хэллоуину! Обновление добавило тематические скины, включая костюмы Тыквенной Феи и Кавайного Жнеца, которые сделали игру ещё более яркой. Разработчики улучшили производительность игры и подготовили новых персонажей, что порадовало игроков и открыло больше возможностей для создания своего уникального мира.

Если вам понравилась Kawaii World, вот список игр, которые вам тоже могут приглянуться:

Minecraft – Основная игра для всех, кто любит создавать свои миры. Block Craft 3D – Увлекательный строительный симулятор в кубическом стиле. Mini World: CREATA – Игра с возможностью строить и творить в открытом мире. Worldcraft – Исследуйте мир, добывайте ресурсы и стройте. My Craft – Позволяет создавать свои карты и исследовать чужие. Terraria – Классика с элементами выживания и крафта. Crafty Lands – Развивайте своё воображение в этом 3D-строителе. Roblox – Платформа, где можно создавать и играть в миры других игроков. Pixel Worlds – Подходит для любителей пиксельных игр с элементами крафта. Survivalcraft 2 – Симулятор выживания с большим количеством возможностей.

Каждая из этих игр имеет свои уникальные особенности, и каждый найдёт что-то для себя.

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