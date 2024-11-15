Что вы могли пропустить: популярность Going Balls, обновление Kawaii World 1.5.7 и 10 похожих игр

Узнайте последние новости о мобильной игре Going Balls — статистика скачиваний, ключевые обновления и чем она покоряет игроков. Также расскажем о новом обновлении Kawaii World 1.5.7, добавляющем хэллоуинские костюмы и исправления, и предложим подборку из 10 игр, похожих на Kawaii World для всех поклонников крафта и строительства.
Статистика и популярность Going Balls
Игровое приложение Going Balls продолжает набирать популярность на мобильных платформах. Эта аркадная игра предлагает захватывающие уровни, где игрок управляет катящимся шаром, избегая препятствий. В разделе статистики на странице приложения в Google Play можно увидеть динамику скачиваний и отзывы пользователей, что подчеркивает её востребованность среди любителей аркадных игр. Going Balls подходит для широкой аудитории, так как ориентирована на возраст 12 +.
Встречайте обновление Kawaii World 1.5.7Для поклонников милых и креативных игр хорошая новость — Kawaii World представила обновление 1.5.7, как раз к Хэллоуину! Обновление добавило тематические скины, включая костюмы Тыквенной Феи и Кавайного Жнеца, которые сделали игру ещё более яркой. Разработчики улучшили производительность игры и подготовили новых персонажей, что порадовало игроков и открыло больше возможностей для создания своего уникального мира.
10 игр, похожих на Kawaii World: Craft and BuildЕсли вам понравилась Kawaii World, вот список игр, которые вам тоже могут приглянуться:
- Minecraft – Основная игра для всех, кто любит создавать свои миры.
- Block Craft 3D – Увлекательный строительный симулятор в кубическом стиле.
- Mini World: CREATA – Игра с возможностью строить и творить в открытом мире.
- Worldcraft – Исследуйте мир, добывайте ресурсы и стройте.
- My Craft – Позволяет создавать свои карты и исследовать чужие.
- Terraria – Классика с элементами выживания и крафта.
- Crafty Lands – Развивайте своё воображение в этом 3D-строителе.
- Roblox – Платформа, где можно создавать и играть в миры других игроков.
- Pixel Worlds – Подходит для любителей пиксельных игр с элементами крафта.
- Survivalcraft 2 – Симулятор выживания с большим количеством возможностей.
Каждая из этих игр имеет свои уникальные особенности, и каждый найдёт что-то для себя.
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