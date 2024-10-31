четверг, 31 октября 2024 г.

TOP - 15 игр похожих на Call of Duty: Mobile: лучшие альтернативы и шутеры на мобильные устройства

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Подборка игр, аналогичных Call of Duty: Mobile. Откройте для себя топ-15 мобильных шутеров и динамичных экшенов с захватывающим геймплеем, созданных специально для фанатов Call of Duty.

Лучшие игры, похожие на Call of Duty: Mobile — топ-15 альтернатив для фанатов шутеров

Если вы фанат динамичных шутеров и уже оценили все плюсы Call of Duty: Mobile, возможно, вы ищете что-то новое для разнообразия игрового процесса. На сегодняшний день мобильный рынок предлагает множество отличных альтернатив, которые смогут удовлетворить вашу жажду экшена и адреналина. В этой статье на w4g.ru мы собрали топ-15 игр, похожих на Call of Duty: Mobile.

TOP - 15 игр, похожих на Call of Duty: Mobile: лучшие альтернативы и шутеры на мобильные устройства

Каждая из них имеет свои уникальные особенности, разнообразные режимы игры и захватывающие механики, которые порадуют даже самых взыскательных игроков. От королевских битв до командных сражений — здесь вы найдете идеальный выбор, который позволит вам погрузиться в мир боевых действий на своем мобильном устройстве. Приготовьтесь открыть для себя новые горизонты в жанре шутеров и найти свою следующую любимую игру!

 1. PUBG Mobile

Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Поддерживает до 100 игроков в одном матче, отличается разнообразием карт, широким выбором оружия и транспортных средств.
Сравнение: В отличие от Call of Duty: Mobile, ориентирована на выживание в королевской битве, но имеет схожий фокус на многопользовательские сражения и стратегии.

2. Garena Free Fire

Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Матчи на 50 игроков, которые проходят быстрее, чем в других королевских битвах, благодаря компактным картам и ускоренному темпу игры.
Сравнение: Отличается более короткими матчами, но схожа по стилю и элементам боевых сражений.

3. Modern Combat 5: Blackout

Жанр: FPS шутер.
Геймплей: Имеет сильный сюжетный режим и многопользовательские режимы, включая командные бои и кооперативные миссии.
Сравнение: Ближе к Call of Duty: Mobile по структуре шутера от первого лица, с продуманными сетевыми режимами и тактическими элементами.

4. Shadowgun Legends

Жанр: Научно-фантастический шутер.
Геймплей: Сочетает элементы RPG с классическим шутером, предлагая кооперативные миссии, подземелья и PvP-бои.
Сравнение: Подходит любителям Call of Duty, которые также увлекаются фантастикой и ролевыми элементами.

5. Battle Prime

Жанр: Многопользовательский шутер от третьего лица.
Геймплей: Включает в себя динамичные бои, фокус на визуальные эффекты и разрушаемость окружения, придающие реализм боям.
Сравнение: Схож с Call of Duty по фокусу на тактике и командной игре.

6. Infinity Ops

Жанр: Научно-фантастический шутер.
Геймплей: Доступны PvP-режимы и командные миссии с футуристическим оружием и спецспособностями.
Сравнение: Схожа с Call of Duty, но с уклоном в футуристическую тематику, что добавляет уникальные элементы игрового процесса.

7. Critical Ops

Жанр: Шутер от первого лица.
Геймплей: Акцент на быстрые и точные тактические действия, ориентированные на киберспорт.
Сравнение: Подойдет фанатам Call of Duty, ищущим более соревновательные и точные перестрелки.

8. CrossFire: Legends

Жанр: Шутер.
Геймплей: Множество игровых режимов, в том числе командные матчи, бои с зомби и королевская битва.
Сравнение: Поддерживает динамику, как в Call of Duty, с разнообразием режимов.

9. Standoff 2

Жанр: FPS шутер.
Геймплей: Фокус на классических PvP-режимах и тактической координации между игроками.
Сравнение: Похожа на Call of Duty, особенно для игроков, которые любят режимы «Закладка бомбы» и «Командный бой».

10. Knives Out

Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Масштабные сражения, различные карты и постоянные обновления контента.
Сравнение: Отличается масштабом, но сохраняет динамику Call of Duty в сражениях.

11. Respawnables

Жанр: Экшен-шутер от третьего лица.
Геймплей: Яркие, мультяшные персонажи и сеттинг. Отличается аркадным стилем и юмором.
Сравнение: Подходит для игроков, предпочитающих аркадные шутеры, с более простым и расслабленным геймплеем.

12. Warface: Global Operations

Жанр: Многопользовательский шутер.
Геймплей: Ближе к реалистичному военному шутеру с разнообразными режимами игры и высококачественной графикой.
Сравнение: Похож на Call of Duty по уровню графики и динамике боев.

13. Afterpulse

Жанр: Экшен-шутер.
Геймплей: Многофункциональная система кастомизации оружия, высокий уровень реализма.
Сравнение: Интересен любителям Call of Duty, которые ценят детализированную графику и возможность адаптировать оружие под себя.

14. Bullet Force

Жанр: Шутер от первого лица.
Геймплей: Множество карт, настройка снаряжения и активное сообщество, поддерживающее игру.
Сравнение: Схожа по тактике и структуре PvP-сражений.

15. Sniper Fury

Жанр: Шутер, фокусирующийся на снайперских миссиях.
Геймплей: Предлагает захватывающие миссии на дальние расстояния, продвинутую систему модернизации оружия.
Сравнение: Отличается по стилю боя, но понравится тем, кто ценит точность и стратегическое планирование.

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