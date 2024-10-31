TOP - 15 игр, похожих на Call of Duty: Mobile: лучшие альтернативы и шутеры на мобильные устройства

Лучшие игры, похожие на Call of Duty: Mobile — топ-15 альтернатив для фанатов шутеров
1. PUBG Mobile
Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Поддерживает до 100 игроков в одном матче, отличается разнообразием карт, широким выбором оружия и транспортных средств.
Сравнение: В отличие от Call of Duty: Mobile, ориентирована на выживание в королевской битве, но имеет схожий фокус на многопользовательские сражения и стратегии.
2. Garena Free Fire
Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Матчи на 50 игроков, которые проходят быстрее, чем в других королевских битвах, благодаря компактным картам и ускоренному темпу игры.
Сравнение: Отличается более короткими матчами, но схожа по стилю и элементам боевых сражений.
3. Modern Combat 5: Blackout
Жанр: FPS шутер.
Геймплей: Имеет сильный сюжетный режим и многопользовательские режимы, включая командные бои и кооперативные миссии.
Сравнение: Ближе к Call of Duty: Mobile по структуре шутера от первого лица, с продуманными сетевыми режимами и тактическими элементами.
4. Shadowgun Legends
Жанр: Научно-фантастический шутер.
Геймплей: Сочетает элементы RPG с классическим шутером, предлагая кооперативные миссии, подземелья и PvP-бои.
Сравнение: Подходит любителям Call of Duty, которые также увлекаются фантастикой и ролевыми элементами.
5. Battle Prime
Жанр: Многопользовательский шутер от третьего лица.
Геймплей: Включает в себя динамичные бои, фокус на визуальные эффекты и разрушаемость окружения, придающие реализм боям.
Сравнение: Схож с Call of Duty по фокусу на тактике и командной игре.
6. Infinity Ops
Жанр: Научно-фантастический шутер.
Геймплей: Доступны PvP-режимы и командные миссии с футуристическим оружием и спецспособностями.
Сравнение: Схожа с Call of Duty, но с уклоном в футуристическую тематику, что добавляет уникальные элементы игрового процесса.
7. Critical Ops
Жанр: Шутер от первого лица.
Геймплей: Акцент на быстрые и точные тактические действия, ориентированные на киберспорт.
Сравнение: Подойдет фанатам Call of Duty, ищущим более соревновательные и точные перестрелки.
8. CrossFire: Legends
Жанр: Шутер.
Геймплей: Множество игровых режимов, в том числе командные матчи, бои с зомби и королевская битва.
Сравнение: Поддерживает динамику, как в Call of Duty, с разнообразием режимов.
9. Standoff 2
Жанр: FPS шутер.
Геймплей: Фокус на классических PvP-режимах и тактической координации между игроками.
Сравнение: Похожа на Call of Duty, особенно для игроков, которые любят режимы «Закладка бомбы» и «Командный бой».
10. Knives Out
Жанр: Королевская битва.
Геймплей: Масштабные сражения, различные карты и постоянные обновления контента.
Сравнение: Отличается масштабом, но сохраняет динамику Call of Duty в сражениях.
11. Respawnables
Жанр: Экшен-шутер от третьего лица.
Геймплей: Яркие, мультяшные персонажи и сеттинг. Отличается аркадным стилем и юмором.
Сравнение: Подходит для игроков, предпочитающих аркадные шутеры, с более простым и расслабленным геймплеем.
12. Warface: Global Operations
Жанр: Многопользовательский шутер.
Геймплей: Ближе к реалистичному военному шутеру с разнообразными режимами игры и высококачественной графикой.
Сравнение: Похож на Call of Duty по уровню графики и динамике боев.
13. Afterpulse
Жанр: Экшен-шутер.
Геймплей: Многофункциональная система кастомизации оружия, высокий уровень реализма.
Сравнение: Интересен любителям Call of Duty, которые ценят детализированную графику и возможность адаптировать оружие под себя.
14. Bullet Force
Жанр: Шутер от первого лица.
Геймплей: Множество карт, настройка снаряжения и активное сообщество, поддерживающее игру.
Сравнение: Схожа по тактике и структуре PvP-сражений.
15. Sniper Fury
Жанр: Шутер, фокусирующийся на снайперских миссиях.
Геймплей: Предлагает захватывающие миссии на дальние расстояния, продвинутую систему модернизации оружия.
Сравнение: Отличается по стилю боя, но понравится тем, кто ценит точность и стратегическое планирование.
0 коментарий:
Отправить комментарий